Carlos Ribeiro: “Besiktas pode ser uma boa aposta para Bruno Varela”

Bruno Varela tem sido associado ao Besiktas, o que "seria uma boa aposta" para o jogador, segundo o treinador de guarda-redes Carlos Ribeiro, que trabalhou com Varela no Vitória de Setúbal.

O guardião tem contrato com o Benfica, até 2022, e está emprestado até ao final da época ao Ajax. A reintegração na Luz é cenário pouco provável e poderá rumar à Turquia para representar o Besiktas. Segundo a imprensa turca, o guarda-redes português, de 25 anos, é pretendido para substituir Loris Karius, que deverá voltar ao Liverpool.

Carlos Ribeiro considera, em Bola Branca, que a opção Besiktas pode ser boa para o guardião relançar a carreira. Até porque no Ajax tem estado sempre na sombra do habitual titular Onana.

“Ele tem passado um pouco pelo deserto, porque não tem jogado muito. Se for para o Besiktas e conseguir jogar, seria uma boa aposta para o futuro dele. Se ele jogar irá crescer ainda mais, porque um guarda-redes parado fica sem as rotinas de jogo, por isso, será muito benéfico para ele ir para um clube para jogar e evoluir”, afirma o técnico.

E para o atual treinador de guarda-redes dos sub-23 do Vitória de Setúbal, essa aposta poderá dar dividendos, inclusivamente com o cenário de abertura das portas da seleção nacional.

“O Varela tem trajeto de seleções. Se for jogar no Besiktas acredito que rapidamente seja chamado à seleção nacional, como foi quando estava no Vitória”, diz.

Carlos Ribeiro recorda uma época no Bonfim a alto nível e lamenta que a sua imagem tenha ficado manchada no Benfica devido a um jogo frente ao Boavista.

"Ele aqui no Vitória fez uma época espectacular, deu-nos muitos pontos e fizemos uma época brilhante com ele. No Benfica as coisas não lhe correram muito bem, porque ficou marcado por um jogo que fez no Bessa, mas acho que de resto fez uma época muito boa", termina.