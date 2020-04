​Depressão à vista

Nos últimos dias multiplicaram-se as previsões de que a pandemia do coronavírus provocará, a nível mundial, não uma recessão, mas algo pior, uma depressão. Como aconteceu no século passado, depois de 1929, uma depressão que só terminou com a II guerra mundial e concretamente com a entrada dos EUA no conflito.



Portugal não escapará, naturalmente, a esta profunda crise económica e social global, como reconheceu o ministro M. Centeno. Agora está na ordem do dia analisar e debater como se fará a transição entre o estado de emergência e o necessário levantamento gradual das restrições. Convirá recordar que uma “emergência” é, por natureza, um fenómeno transitório, só que não sabemos a data em que a emergência se pode considerar basicamente ultrapassada, embora ainda não extinta.

Terá interesse, também, especular um pouco sobre que mudanças na economia teremos depois de afastado este pesadelo da pandemia. Haverá certamente algum recuo quanto à formação de circuitos internacionais de produção, em que tantas empresas portuguesas se encontravam inseridas, nomeadamente empresas exportadoras. Em vários sectores será sacrificada alguma vantagem competitiva nessa inserção internacional em favor de uma maior segurança de abastecimento, recorrendo a bens e serviços nacionais – logo, mais próximos. Ajudará o combate pelo ambiente, embora possa prejudicar o crescimento económico.

Um sector que caiu a pique – turismo, aviação e viagens – irá demorar a sua recuperação, se é que alguma vez essa recuperação será uma realidade. Todo o mundo apanhou um susto com a pandemia e por isso a subida espetacular do turismo internacional a que se assistiu nos últimos anos não prosseguirá ao mesmo ritmo. Para a economia portuguesa será uma dificuldade acrescida, afetando o emprego e as nossas contas externas.

Um ponto que de vez em quando se aflora é a futura relação entre o Estado e as empresas. Perante a pandemia, os Estados tiveram que entrar em força para aguentar empresas e travar despedimentos. Já tinha acontecido, sobretudo nos EUA, para enfrentar aquilo que ficou conhecido como a crise do “subprime”, originada em território americano em 2007 e depois espalhada pelo mundo. E, agora, o programa federal dos EUA de combate à crise económica é bem maior do que o conjunto das iniciativas europeias conhecidas. O bom senso e o pragmatismo prevaleceram sobre a ideologia nos EUA.

Há que ter cuidado, em Portugal, em não agravar ainda mais a nossa secular dependência do Estado por parte de uma sociedade civil fraca. É uma tendência nada liberal, que tem antigas raízes históricas e que foi agravada durante o chamado Estado Novo e, depois do 25 de Abril, pelas estatizantes forças marxistas, militares e políticas.

No tempo de Salazar a política, certamente detestável, dominou a economia e a sociedade civil. Hoje, o risco está em que os gestores empresariais se sobreponham às decisões políticas – ou as influenciem decisivamente. Dois terços dos sectores da economia americana aumentaram a sua concentração empresarial desde a década de 90 do séc. XX. Longe vão os tempos em que as autoridades dos EUA, reguladores incluídos, enfrentavam corajosamente os grandes grupos industriais, defendendo a concorrência, que beneficia os consumidores.

Por cá, o perigo é acentuar o conúbio entre empresários e políticos. Somos um país relativamente pequeno, onde a nível dos mais ilustrados quase todos se conhecem, o que facilita aquela perigosa mistura de interesses. A qual jogará contra o desejável dinamismo empresarial estimulado por um mercado realmente competitivo. E, como acontecia antes do 25 de abril, levará a que a principal tarefa de um gestor de topo seja estabelecer boas relações com governantes.

Se esta tendência funesta se concretizar, as desigualdades de rendimento não serão travadas. O que constituirá, provavelmente, o maior problema político e social das próximas décadas, em Portugal e no mundo.