Cultura em casa? Há museus para visitar, músicas para ouvir e livros para ler

Há quanto tempo não visita o Museu Nacional de Arte Antiga? Descanse, não lhe estamos a pedir para sair de casa. Pode visitar ou revisitar este museu de Lisboa a partir de sua casa, no computador ou no seu telefone. Basta ligar-se ao canal de Youtube que o museu criou para manter o contato com o público, enquanto a pandemia o obrigada a ter as portas fechadas.

Anísio Franco é subdiretor do Museu Nacional de Arte Antiga e é uma das vozes que pode encontrar no canal do museu na internet. A cada dia, uma escultura, uma pintura, peça a peça, à voz do subdiretor juntam-se a voz do diretor Joaquim Caetano e da conservadora Alexandra Markl.

Sala a sala vão dando a conhecer algumas das peças mais emblemáticas deste que é um dos museus que guarda verdadeiros tesouros nacionais.

O MAAT – o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia já estava de portas fechadas, depois de uma tempestade que deixou o edifício danificado. Devia ter reaberto a 27 de março, mas o estado de emergência obrigou-o a procurar novas formas de estar em contato com o público.

O MAAT virou-se para várias plataformas digitais para se reinventar no chamado “MAAT MODE 2020”.

Em matéria de leitura, olhamos para um livro que acaba de ser publicado em Portugal. "Os informadores", de Juan Gabriel Vásquez, foi o primeiro romance. Gabriel Vásquez já tem mais obras traduzidas para português, mas só agora foi traduzida a obra que, como o próprio explicou, o fez tomar a decisão de tornar-se escritor.