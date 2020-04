Um quarto dos trabalhadores já está de regresso à Renault Cacia, em Aveiro, e a administração conta retomar progressivamente a actividade em maio, com o regresso ao trabalho dos restantes funcionários.

Em comunicado, o construtor lembra que, durante a pausa na produção, as impressoras 3D da fábrica chegaram a ser usadas para produzir material para os hospitais da região. Agora, a marca prepara a retoma da actividade, numa fábrica onde, a partir do verão de 2020, "irá produzir, em exclusivo, a caixa de velocidades JT 4, que equipará os principais modelos e as motorizações de maior difusão do Grupo Renault."



Para garantir o regresso dos trabalhadores em segurança, firam definidas várias regras de trabalho, que incluem: uma auditoria prévia à fábrica pelos serviços de saúde e de segurança; sessões de informação aos trabalhadores; adaptação dos transportes e locais à regra do distanciamento; uso obrigatório de máscaras; limpeza e desinfeção permanentes.



A Renault Cacia é a segunda maior do setor automóvel, em Portugal, em colaboradores, emprega um total de 1.165 pessoas.