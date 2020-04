​Sem reestruturação de dívidas vem aí uma “vaga esmagadora de insolvências”

Veja também:

Muitas empresas, mesmo as que estão a receber os diferentes apoios estatais, poderão não sobreviver a meses de paragem devido à pandemia de Covid-19, alerta o presidente da Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Revitalização (APDIR), Paulo Valério.



A flexibilização e o alargamento do atual Processo de Especial de Revitalização (PER) é uma das medidas prioritárias, defende a APDIR. O apelo consta de um documento enviado ao Governo.

Em declarações à Renascença, Paulo Valério afirma que esta será a única forma de evitar o encerramento em massa de muitas empresas portuguesas.

“Neste momento, temos as empresas ligadas às máquinas, com algum financiamento e moratórias. Isto é um cenário que se aguenta durante um, dois ou três meses, mas depois disso só temos uma alternativa: ou temos uma vaga esmagadora de insolvências ou criamos condições para que as empresas, em vez de irem para a insolvência, se possam recuperar, reestruturando as suas dívidas juntos dos credores. E para isso acontecer, é preciso alterar as regras de acesso ao processo especial de revitalização.”