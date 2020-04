Governo limita lucro na venda de álcool etílico e gel desinfetante

Veja também:

O Governo decidiu dar uso aos poderes previstos no decreto-lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril, e determinar as medidas de exceção necessárias à contenção e limitação de mercado, incluindo a possibilidade de limitação máxima de margens de lucro na comercialização de certos produtos.

Assim, fica “fixada a percentagem máxima de 15% quanto ao lucro na comercialização por grosso e a retalho dos dispositivos médicos e dos equipamentos de proteção individual identificados no anexo do decreto-lei”, bem como do álcool etílico e do gel desinfetante cutâneo de base alcoólica.

Este limite entra em vigor no dia seguinte à publicação em Diário da República e durar enquanto se mantiver a declaração do estado de emergência.