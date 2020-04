Covid-19. Onde é que o Estado pode poupar 4.500 milhões de euros?

Veja também:

É uma carta assinada por 13 personalidades, como Paulo Morais, João Paulo Batalha, Susana Peralta, Nuno Garoupa ou o empresário Henrique Neto, e propõe ao Estado uma poupança de 4.500 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2020, apoiando, com esse dinheiro, fortemente a economia portuguesa nesta dura crise.

Parcela a parcela, são apontados os caminhos da poupança. Rubricas do Orçamento que, no entendimento dos remetentes, deixaram de fazer qualquer sentido, explica Paulo Morais, à Renascença.

"Falo, por exemplo, dos apoios que estão previstos à banca, da ordem dos 1.700 milhões de euros. Não devem ser concretizados dado que a banca já vai ser apoiada pela via europeia, nomeadamente pelo Banco Central Europeu e pela Autoridade Bancária Europeia.

Para além disso, o Estado tinha previsto entrar em participações de capital em várias empresas, na ordem de 1.600 milhões de euros. E não faz sentido executar esses aumentos de capital em empresas, num período de crise pandémica, como este que vivemos. E se juntarmos a tudo isto o facto de estarmos a pagar pelas PPP's Rodoviárias cerca de 1.200 milhões a mais, poderia haver ai uma poupança em montante equivalente.

Tudo isto somado, e apreciando apenas as rubricas de maior dimensão, já estamos a falar de 4.500 milhões de euros, o que seria um fortíssimo apoio à economia portuguesa, nesta fase de crise", explica.

Uma das parcelas da poupança está relacionada com as Parcerias Publico Privadas Rodoviárias e, neste ponto, Paulo Morais diz que têm havido alguns equívocos.

"Aquilo que o primeiro-ministro e vários ministros têm dito é que não vão permitir que existam acordos de equilíbrio financeiro nas autoestradas clássicas, como a A1, a Autoestrada do Sul, etc. No caso das Parcerias Publico Privadas, não faz sequer sentido falar nisso dado que as PPP's rodoviárias, como é o caso da A28 ou da Via do Infante - as ex-Scut - são pagas em função de uma renda. Ou seja, não há lugar a qualquer tipo de indemnização porque os privados têm as rendas garantidas. O Estado devia fazer uma redução substancial dos pagamentos às PPP's rodoviárias, na medida em que está a pagar muito a mais", conclui.