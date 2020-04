China regista a maior contração na economia desde 1970

Veja também:

No primeiro trimestre deste ano, a China sofreu a pior contração económica desde a década de 1970, após ter paralisado durante quase dois meses na sequência das medidas de prevenção para travar a epidemia de Covid-19.

A economia chinesa, a segunda maior do mundo, contraiu 6,8%, em termos homólogos, e a queda acentuada no consumo e atividade fabril sugerem que a recuperação será mais longa e difícil do que se previa.

O novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Whuan, uma das primeiras a ser isolada, a que muitas outras se seguiram.