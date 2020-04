A pandemia vai mudar o que fazemos? Conheça os setores que podem demorar mais a sair da crise

Em primeiro lugar, as transportadoras aéreas, com 62% dos inquiridos a declarar que não irá de imediato viajar de avião, 65% também não irá de imediato a concertos e festivais, 57% a ginásios, 60% a hotéis e 45% a centros comerciais. A cultura também vai sofrer aquando do regresso à vida normal − os teatros e os cinemas vão demorar a recuperar a confiança dos espectadores.

O inquérito da Boutique Research, empresa de estudos de mercado "online", em parceria com a Netquest, quis antever comportamentos e alterações de hábitos decorrentes do confinamento. A primeira questão aos inquiridos era sobre que locais iriam sem qualquer reserva depois de o Governo dar autorização. E se o retorno aos espaços ao ar livre, como a praia e os jardins, lojas de rua e esplanadas parece que se dará de forma automática, há outras atividades que demorarão a voltar a ter a confiança dos cidadãos.

A forma como o coronavírus nos está a mudar é visível todos os dias, com novos hábitos e novas experiências a que todos nos tivemos de adaptar. Mas agora que o estado de emergência foi renovado − sendo que tanto o Presidente da República como o primeiro-ministro manifestaram o desejo de ser a última vez que tenham de fazê-lo − há quem já comece a olhar para a frente. E no regresso à normalidade poucos setores vão ficar iguais, mas há alguns que vão demorar mais a seguir em frente. Voltar a andar de avião, ir a um concerto ou festival de música, frequentar um ginásio, passar uma noite num hotel e passear num centro comercial está a deixar muitos portugueses reticentes.

Mas este período não terminou com os desejos em voltar a consumir. Segundo este inquérito, 95% anseia adquirir um produto, ou serviço, quando acabar a quarentena.

No topo da lista, está ir a um restaurante e a um café. Depois a visita a um cabeleireiro ou a uma manicure, e a completar a lista poder voltar a ser visto por um médico e marcar férias em Portugal.

Hábitos de compra

O estudo que afirma que 73% portugueses está muito preocupado com o futuro, sugere que durante o confinamento foram adquiridos hábitos de compra, e alguns parecem ir perdurar no tempo. As pessoas parecem não estar disponíveis para passar tanto tempo no supermercado. Quase 69% adotou neste mês de confinamento esse hábito e quase 40% parece querer mantê-lo.

Há ainda 45% das pessoas entrevistadas no estudo a dizer que passaram a fazer uma lista de compras e a comprar apenas o que está na lista, e 36% disse que doravante vai seguir esse método.

Ir a supermercados mais perto de casa ou passar a pagar mais com cartão, comprar só o essencial são alguns dos comportamentos que poderão manter-se no período pós-confinamento.