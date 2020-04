"Um amigo de Portugal". Multiplicam-se as homenagens a Luis Sepúlveda

O Presidente da República lembra que o “chileno empenhado, militante, apoiante de Salvador Allende, também jornalista, guionista, ecologista e viajante” deixou, “além dos romances e novelas (livros breves, claros, pícaros, alegóricos), vários testemunhos dos seus combates e do seu pensamento crítico”. A morte do escritor, cuja obra foi “amplamente traduzida em Portugal” e que era “visita habitual no país”, considera Marcelo Rebelo de Sousa, “é especialmente sentida pelos portugueses”, sentimento ao qual se associa, apresentando “condolências à sua mulher, a escritora Carmen Yáñez”. Francisco José Viegas, o escritor e jornalista, recorreu às redes sociais para se despedir de Sepúlveda: "Travávamo-nos por 'el gordito' um ao outro. Isto assim não está bem. Ao fim de quase dois meses, um adeus anunciado", pode ler-se.

O escritor José Luís Peixoto recorda os momentos vividos com Sepúlveda: "Recebo com choque a notícia do desaparecimento deste amigo. E passam-me pela cabeça estes quase vinte anos de encontros em várias partes do mundo, também as histórias partilhadas depois dos jantares na sua casa, em Gijón. As histórias dele, ainda no Chile ou já na Europa, eram sempre as mais incríveis". "Amado pelos leitores e pelos amigos: não me recordo de melhor prémio para um escritor e um homem como ele, generoso na escrita e na vida, combativo, sonhador, resistente", termina. A Fundação Saramago também recorda a amizade com um dos maiores escritores da literatura portuguesa: "Foi de amizade, solidariedade, camaradagem, a relação de José Saramago com Luís Sepulveda, que hoje nos deixou. A todos os leitores, amigos e familiares, o abraço da Fundação José Saramago". Na política, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, deixou uma homenagem ao escritor chileno. "Não sou original. Li-o há muitos anos e cá voltei algumas vezes. Continuarei a voltar. Hoje é um dia triste. Deixo os meus sentimentos à família", disse, na rede social Twitter.