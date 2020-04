Sepúlveda. “O que mais gosto é de escrever contos. A imaginação voa”

Veja também:

Era presença habitual em Portugal, onde não só costumava vir à Feira do Livro de Lisboa (onde fazia longas filas de autógrafos), como estava em quase todas as 21 edições do Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

Era, de resto, um dos responsáveis pela criação deste festival que tinha ajudado a lançar, à semelhança de outro que ele próprio realizava em Espanha.

Em entrevista à Renascença, em fevereiro, na última edição do Correntes d’Escritas, antes de ser internado nas Astúrias, devido à infeção com o novo coronavírus, enaltecia o festival onde se cruzava com leitores e amigos escritores.

“Por um lado, é o contacto com o público, com a gente e os leitores. Adoro quando as pessoas se aproximam com os meus livros para os autografar. Mas também é bonito o encontro com outros escritores de outros países. É a única oportunidade que temos de nos encontrar, é aqui! Nesse sentido, a projeção cultural das Correntes vai muito para lá de ser simplesmente um festival”, considerou.