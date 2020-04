Sporting falha pagamento por Rúben Amorim. "António Salvador vai agir"

António Salvador vai agir, depois do Sporting ter falhado o pagamento da primeira prestação da transferência do treinador Rúben Amorim, no valor de cinco milhões de euros. A verba deveria ter sido saldada a 6 de março. O presidente da mesa da Assembleia Geral da SAD do Braga não tem dúvidas que, perante este cenário, Salvador vai "tomar as diligências necessárias".

Segundo o que é noticiado na imprensa desportiva, a SAD do Sporting justifica o atraso com os constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, que já levou o clube a acertar corte de salários ao plantel, à equipa técnica e à administração. O clube colocou, ainda, outros funcionários em "lay-off". De acordo com as notícias veiculadas, os leões já terão garantido pagamento da verba em fala, após este período de crise, tratando-se de uma medida de gestão. Ou seja, que foi uma suspensão excecional da dívida.



"As dificuldades de tesouraria do Sporting são públicas, tal como acontece, nos dias de hoje, com tantos outros clubes e empresas. A confirmarem-se essas notícias, o presidente António Salvador irá tomar as diligências necessárias e isso deixa-me tranquilo. É um assunto que me preocupa, mas tenho a maior confiança no nosso presidente", refere António Marques, em entrevista a Bola Branca.



Segundo a imprensa desportiva desta quinta-feira, o Sporting de Braga não estará disposto a receber mais tarde e recordará que se a dívida não for saldada até amanhã, os 10 milhões de euros do negócio poderão chegar a 14, com penalização e juros.

"Regresso do campeonato só em junho ou julho"

No dia em que se soube que alguns clubes estarão contra o regresso da Liga (Marítimo, Portimonense, P. Ferreira ou Aves), o presidente da Assembleia Geral da SAD do Sp.Braga, 3º classificado do campeonato, está convicto que se vai voltar a jogar entre Junho e Julho. A responsabilidade é da Liga e Federação, sublinha António Marques.

"Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas mas temos, também, que encontrar um equilíbrio, a economia não pode afundar. O futebol dá prazer e alegria às pessoas e a minha convicção é que os campeonatos devem ser retomados em junho ou julho. É uma opinião pessoal. A Federação Portuguesa de Futebol, a Liga e os clubes hão-de encontrar uma solução. Estamos no meio de um problema sério e ninguém tem uma varinha mágica. Há que terminar a época, com um modelo que pode agradar a todos ou não, mas creio que isso acontecerá em junho ou julho", admite, em entrevista a Bola Branca.