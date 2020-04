"Absolutamente ridículo". Sporting desvaloriza atraso no pagamento de Rúben Amorim

“Nem falo do caso Braga, é absolutamente ridículo nós andarmos aqui a falar de atrasos a pagamentos de fornecedores de menos de um mês ou 15 dias, no contexto em que estamos. O Sporting, pela primeira vez na história, acaba de anunciar um lay-off, infelizmente não está sozinho, é um país e um mundo inteiro”, argumenta o administrador financeiros dos leões.

O administrador financeiro da SAD do Sporting, Francisco Salgado Zenha, considera ridícula a polémica em torno do atraso no pagamento ao Braga da primeira prestação da transferência do treinador Rúben Amorim, na ordem dos cinco milhões de euros.

Sporting não vai pagar juros de mora

Salgado Zenha assegura que o Sporting vai honrar os seus compromissos, mas a dura realidade económica leva ao adiamento do pagamento de Rúben Amorim. Antes da pandemia de Covid-19, estava tudo em dia, assegura.

O homem forte das finanças verde e brancas suporta-se, de novo, no contexto de exceção que o país vive e salvaguarda-se, do ponto de vista do Sporting na lei.

“Está previsto na lei que alterações de circunstâncias fundamentadas por alterações anormais do contexto após a assinatura do contrato podem sofrer alterações. Não há uma alteração mais anormal do que nós estamos a viver hoje. Não existe, acho eu. Eu acho que isto está completamente salvaguardado.”

Quanto a eventuais penalizações e juros de mora, Salgado Zenha não muda um único número ao valor que foi comunicado oficialmente aquando da contratação de Rúben Amorim: são 10 milhões de euros e nem mais um cêntimo.

“Eventuais penalizações que existem neste contrato ou noutros, neste momento, dada a alteração de circunstâncias clara e evidente para toda a gente, obviamente não incide sobre os contratos. O Sporting vai cumprir com as suas responsabilidades”, argumenta.

"Fair play” financeiro garantido

Salgado Zenha conclui, por isso, que o Braga estará a aproveitar-se indevidamente do contexto que todos os clubes vivem e revela que o Sporting está também com pagamentos em atraso por receber.

Finalmente, a ameaça de uma queixa do Braga nas mais altas instâncias do futebol, com o eventual incumprimento do “fair play” financeiro por parte do Sporting. O dirigente leonino não está preocupado

“O fair play financeiro, que tipicamente o fecho da janela é a 31 de março, só tem em conta os pagamentos e contratos feitos até 31 de dezembro. Logo de base, nenhum pagamento que fosse feito este ano entraria para o fair play financeiro. A própria UEFA compreende as dificuldades que todos os clubes estão a passar e já adiou o prazo de cumprimento do fair play financeiro. Esse tema que foi levantado não tem cabimento nenhum. Não está minimamente em risco o fair play financeiro do Sporting. Posso dizer que ainda tenho 15 dias para cumprir e, à data, já está cumprido”, assegura Francisco Salgado Zenha.