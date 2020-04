Rezar o terço 24 sobre 24 horas, pelo fim da pandemia

A ideia de criar uma cadeia de oração surgiu na paróquia de São Tiago de Almada, diocese de Setúbal, ainda durante a Quaresma. “Recebi muitos telefonemas, com um denominador comum: as pessoas diziam-me que estavam a rezar o terço todos os dias pedindo que a epidemia acabasse”, conta à Renascença o padre Marco Luís, que, já durante a Semana Santa ,viu nesta a melhor forma de prolongar a vivência do tempo Pascal.

A oração ininterrupta do terço começou na segunda-feira, 13 de abril. “Rezamos em rede, em blocos de 30 minutos. Cada pessoa, família ou comunidade é responsável por um bloco, como o dia tem 24 horas, são 48 blocos por dia. Há pessoas que demoram mais do que outras a rezar, mas para cada bloco definimos meia hora”, explica o sacerdote, que não esconde a satisfação pela forma como os seus paroquianos aderiram à iniciativa.

“Temos desde idosos a famílias que rezam juntas, jovens que escolheram as horas para rezar conforme os horários das aulas, casais conforme o teletrabalho”, conta.

Para além da colaboração dos utentes do lar, mais disponíveis para os horários durante o dia, agradece também o empenho das comunidades religiosas presentes na paróquia. “As irmãs do instituto Hesed e as do Verbo Encarnado foram determinantes para garantir as horas mais difíceis, principalmente a madrugada, para podermos começar com a certeza de que o terço ia mesmo ser rezado de forma ininterrupta. Porque são 24 sobre 24 horas, até 31 de maio”, refere.

Neste momento, a iniciativa já recebeu mais de 100 inscrições. “Não é uma centena de pessoas, são muito mais, porque há inscrições para cada 30 minutos, individuais, mas também de famílias inteiras, de casais, e há blocos de 30 minutos que já têm duplicação e triplicação, como há outros que só têm ainda uma pessoa”, explica.

As inscrições podem ser feitas por email ou através do telemóvel da paróquia (912015890) "que está disponível todo o dia”, adianta o padre Marco Luís, que não fecha a porta a quem quiser juntar-se, mesmo não sendo da paróquia de Almada. “Maioritariamente são, mas há pessoas de paróquias à volta que têm pedido para entrar, e estamos abertos a outras inscrições”.