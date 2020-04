Cuba concede espaço na televisão e rádio à Igreja Católica

O Governo comunista de Cuba concedeu à Igreja Católica espaço de antena tanto na televisão como na rádio pública para poder transmitir a sua programação, que pode até incluir a missa, numa altura em que por causa do coronavírus as igrejas estão fechadas ao culto público, segundo um artigo publicado esta quinta-feira pela fundação Ajuda à Igreja que Sofre.

Trata-se de uma cedência histórica por parte de um país que até há relativamente pouco tempo não reconhecia sequer o Natal como feriado nacional.

Esta mais recente cedência por parte do Governo foi em resposta a um pedido feito pelos bispos cubanos em março. Reconhecendo o gesto do Executivo de Raul Castro, os bispos deixaram ainda uma nota de agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19, lembrando que entre as pessoas que lutam contra a doença se encontram também muitos religiosos, que “nesta hora complexa, continuaram a servir e confortar caridosamente muitos que sofrem em seu corpo ou em seu espírito”.

Cuba é uma das últimas ditaduras comunistas no mundo. Liderada atualmente por Raul Castro, irmão do histórico ditador revolucionário Fidel Castro, o país tem assistido a uma abertura à Igreja Católica ao longo dos últimos anos que, em larga medida, data da histórica visita de Bento XVI ao país, em 1998. Foi só aí que o Natal passou a ser celebrado como feriado nacional.

Bento XVI também visitou Cuba em 2012 e pouco depois o Governo declarou feriado para Sexta-feira Santa. A Igreja passou a gozar de mais alguma margem de ação, mas o país ainda está longe de ter verdadeira liberdade religiosa e críticos do regime, incluindo pessoas que são animadas pela sua fé em Cristo, são frequentemente perseguidas ou detidas.

Cuba foi ainda o local escolhido pelo Papa Francisco para um encontro histórico com o Patriarca da Igreja Ortodoxa da Rússia, em 2016.