Parlamento aprova renovação do estado de emergência. "Que seja o último", diz Costa

António Costa considera que é preciso começar o país para o regresso à normalidade possível, no próximo mês de maio.

O prolongamento das medidas de exceção foi aprovado com os votos de PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PAN.

O Parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 2 de maio, decretado para tentar conter a pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro tem a ambição de reabrir as creches durante o mês de maio, bem como as aulas presenciais no 11.º e 12.º anos.

Se as próximas semanas correrem bem no combate à Covid-19, António Costa defende que a economia também deve iniciar a sua reabertura gradual, com medidas de segurança.

"Os próximos 15 dias são fundamentais para que em maio, de modo progressivo e seguro, podermos retomar condições de maior normalidade com a certeza que a pandemia se mantém controlada."

É preciso criar condições de confiança para que "os portugueses possam sair de casa", nomeadamente, "tornar abundante nas próximas duas semanas meios de proteção individuais: massificação de máscaras de proteção comunitário no mercado português e massificação de gel alcoolizado", defendeu o primeiro-ministro.

Durante a sua intervenção, o líder do PSD, Rui Rio, defendeu IVA reduzido para máscaras, gel desinfetante e nutrientes que reforcem o sistema imunológico.



Rui Rio considera que as máscaras de proteção e do gel desinfetante são agora "bens de primeira necessidade" e o IVA deve descer de 23% para a taxa mínima de 6%.

O líder do PSD considera que o Governo tem que começar a planear a reabertura da economia e uso generalizado de máscaras é decisivo para esse próximo momento, depois do estado de emergência.

Há 110 novos casos de recuperação de Covid-19, esta quinta-feira, o número mais alto desde o início da pandemia. Portugal regista 629 mortos (mais 30 que na quarta-feira) e 18.841 infetados (mais 750, o maior aumento dos últimos seis dias, de 4,1%) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de saúde (DGS).



Evolução da Covid-19 em Portugal