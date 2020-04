​Covid-19: CDS critica cerimónia do 25 de Abril no Parlamento

Veja também:

O deputado do CDS João Almeida criticou esta quinta-feira a celebração do 25 de Abril no parlamento, pedindo às instituições que não deem “sinais errados”, tendo o presidente do parlamento respondido que a sessão solene foi decidida pela maioria.



No debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, o deputado do CDS-PP pediu que haja “coerência no discurso das entidades públicas”.

“Não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo a celebração do 25 de Abril, que desrespeita no parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam”, criticou, acrescentando: “é fundamental que estejamos à altura do momento e que não demos sinais errados para não comprometer o sucesso que todos queremos atingir”.

No final da intervenção de João Almeida, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, interveio para salientar que “uma das coisas que o 25 de Abril trouxe foi a vontade da democracia e da maioria”.

“Há uma grade maioria neste parlamento que quer celebrar o 25 de Abril, e vamos celebrar o 25 de Abril neste parlamento”, garantiu.

O deputado do CDS quis ainda contrapor a Ferro Rodrigues que outras das coisas que a revolução permitiu, “e é muito importante, é a liberdade de expressão”.

“E a liberdade de expressão tem neste parlamento um lugar maior do que em qualquer outro sítio”, considerou, apontando que, “havendo alguém que discorde, tem tanto direito de fazer ouvir a sua opinião como aquele que concorram com essa maioria”.

“No momento exato, que foi ontem”, retorquiu Ferro Rodrigues, referindo-se à conferência de líderes em que foi decidida a realização da sessão solene e os moldes em que tal acontecerá.

Assim, foi decidido que a Assembleia da República realizará a sessão com um terço dos deputados nas bancadas e "alguns convidados" nas galerias.