António Costa tem ambição de reabrir as creches em maio

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que tem a ambição de reabrir as creches durante o mês de maio, encerradas devido à pandemia de Covid-19, bem como o pequeno comércio de bairro.

“Temos o dever de procurar ter a ambição de, em maio, podermos reabrir as creches, que são fundamentais para apoiar as famílias, para evitar que muitas tenham perda de rendimento ou esforço acrescido quando se mantêm em casa em regime de teletrabalho”, disse António Costa, no Parlamento.

“Gostaria muito que pelo menos no período da praia-campo as crianças do pré pudessem voltar a conviver, porque é muito importante para a sua formação que possam conviver com as outras e possam não estar confinadas no seu espaço familiar”, sublinhou o primeiro-ministro.

António Costa, que falava no debate de renovação do estado de emergência, defende que maio deve também ser o mês para restabelecer atendimento presencial nos serviços públicos e por termo a suspensão de prazos procedimentais e processuais.

O chefe do Governo promete também um “programa sério de relançamento da economia”.

“Espero que seja a última vez que estejamos aqui a debater um estado de emergência”, declarou.