300 pessoas no Parlamento? "Está em vigor a regra do distanciamento social", avisa Graça Freitas

Está decretado o estado de emergência, há uma pandemia em curso que pôs o país em isolamento social, o primeiro-ministro e o Presidente da República apelam aos portugueses que fiquem em casa e exige-se distanciamento social e boa lavagem de mãos.



Há tudo isto, mas o Parlamento não abdicou da habitual comemoração do 25 de Abril numa sessão solene que poderá levar a que cerca de trezentas pessoas estejam ao mesmo tempo na Sala das Sessões para os discursos dos deputados, do Presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As condições para a sessão foram aprovadas na quarta-feira em conferência de líderes.

Esta quinta-feira, na conferência de imprensa sobre os números do dia da Covid-19, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas foi questionada sobre como é que se justifica manter uma cerimónia destas no Parlamento numa altura em que há uma norma de distanciamento que proíbe aglomerados de cem pessoas.

Algo titubeante e escusando-se à partida a comentar o facto, Graça Freitas lá disse que "está em vigor a regra geral de distanciamento social", acrescentando que acredita que no Parlamento "serão observadas as recomendações do distanciamento social", passando de imediato a outro assunto.

A verdade é que no hemiciclo não vão estar as habituais mil pessoas de outros anos, mas irão estar cerca de trezentas, quando há regras estritas e insistentes por parte da Direção-Geral de saúde sobre aglomerados de gente.