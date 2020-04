Utentes regressam a lar de Vila Real

O Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, vai regressando à normalidade, com a chegada faseada dos utentes ao edifício. “Os idosos estão a regressar aos poucos, à medida que forem testados como negativos da Covid-19”, esclarece Eugénio Varejão, presidente do conselho de administração do lar.

Os idosos e funcionárias foram retirados do lar na noite de 27 para 28 de março, depois de terem sido detetadas 88 infeções por Covid-19: 68 utentes e 20 funcionárias utentes com Covid-19. Neste espaço de tempo, morreram nove idosos, oito dos quais devido ao novo coronavírus.

O espaço foi descontaminado pelo exército, em parceria com outras entidades, e os primeiros quatro utentes, provenientes do CHTMAD e do Complexo de Neurointervenção, em Vila Nova de Gaia, chegaram ao lar na passada segunda-feira, a que se juntaram mais quarto, que se encontravam no Hospital da Trofa, na cidade de Vila Real, na terça-feira.

Esta quinta-feira, de acordo com a autarquia de Vila Real, serão transportados mais 18 utentes a partir do Hospital da Trofa.

O Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, vai funcionar em espelho, em turnos rotativos de 15 em 15 dias, e estão a ser “organizados percursos”, dentro do edifício, para garantir o afastamento e a segurança dos residentes.

A direção da instituição garante que “estão reunidas as condições para que o lar possa funcionar dentro da normalidade, com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto de Emprego e Formação Profissional”.

De referir que, nesta instituição, situada no centro da cidade de Vila Real, foram diagnosticados, no final do mês passado, perto de 100 pessoas, entre utentes e funcionários, com o novo Coronavírus.