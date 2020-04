Salvador Malheiro prevê que amanhã será levantada a cerca sanitária em Ovar

O presidente da Câmara de Ovar prevê que a cerca sanitária que isola o concelho será levantada esta sexta-feira, dia em que se assinala um mês da sua imposição e em que o estado de emergência nacional deverá ser renovado por mais duas semanas. A 17 de março foi decretado estado de calamidade em Ovar, de forma a conter a propagação do novo coronavírus.

"Não tenho muitas dúvidas que o estado de calamidade em Ovar será levantado, passando ao estado de emergência nacional que vigora e vigorará no resto do País, retirando-se por consequência a cerca sanitária a partir do dia 17 de abril", escreveu Salvador Malheiro, no Facebook, depois de ter participado na reunião no INFARMED e de ter escutado a opinião dos especialistas.



O autarca fundamenta a sua opinião, por um lado, nos efeitos positivos que a cerca sanitária produziu no concelho "em matéria de saúde pública" e no facto de "existir uma verdadeira máquina municipal de saúde, instalada em Ovar, capaz de fazer face a eventuais percalços". Por outro lado, "no sinal que se pretende dar já à economia" e no "otimismo prudente, reinante nos nossos governantes e na classe científica relativamente ao panorama nacional".

Salvador Malheiro salvaguarda que a imposição da cerca sanitária foi determinante para evitar uma catástrofe. O isolamento permitiu "adaptar e reforçar o sistema de saúde municipal e iniciar atividade do tecido insutrial de forma faseada e com segurança", observa.

O presidente da Câmara de Ovar termina com uma mensagem de esperança e prudência. Manifesta confiança que o combate à Covid-19 será vencido, mas ressalva que "o nosso sucesso depende do comportamento de cada um de nós".