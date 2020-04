Saber entre os infetados com Covid-19 os que podem vir a ser doentes graves

A iniciativa é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. As duas instituições propõem-se fazer testes rápidos de suscetibilidade e resistência de doentes com complicações associadas à Covid-19.

O objetivo é contribuir para tratar rápida e adequadamente doentes graves infetados pelo novo coronavírus e secundariamente por bactérias, encurtando o tempo de internamento e diminuindo o risco de morte.

“A grave pneumonia associada à COVID-19 obriga frequentemente a internamento em unidades de cuidados intensivos e a ventilação mecânica por tempo prolongado e, inevitavelmente, irão surgir complicações infeciosas secundárias de etiologia bacteriana”, prevê Cidália Pina-Vaz, docente da FMUP, investigadora do CINTESIS e cofundadora da FASTinov.

Estes novos testes, disponibilizados pelo valor de custo aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, permitem detetar rapidamente a suscetibilidade do agente bacteriano isolado de hemoculturas e a instituição de uma terapêutica antimicrobiana dirigida, além de evitarem propagação de bactérias multirresistentes.

A tecnologia desenvolvida permite fazer os testes em apenas duas horas, contrariamente às 48 horas requeridas pelos testes disponíveis atualmente nos laboratórios. A metodologia foi testada e validada para os principais agentes bacterianos e antibióticos existentes, encontrando-se patenteada na Europa, EUA e Japão.