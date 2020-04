“Milagre” português é fruto do “sacrifício”. Marcelo renova estado de emergência porque “ainda falta o mais difícil”

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa considera que há três razões para renovar o estado de emergência. Numa comunicação ao país, em direto do Palácio de Belém, o Presidente da República considerou que os portugueses estão "a ganhar a segunda fase do combate" à pandemia da Covid-19, mas que "ainda falta o mais difícil" e deu conta de três razões para renovar o estado de emergência uma segunda vez, até ao início de maio.

A primeira razão está relacionada com os lares de idosos que, segundo o Chefe do Estado, "ainda precisam de mais tempo"; a segunda razão prende-se com a necessidade "de estabilizar o número diário de internamentos, por forma a assegurar que o nosso SNS se encontrará em condições de responder", lembrando que Portugal é "o quarto pais da Europa que mais testa", mas que nem isso fez subir os números de infetados. A terceira razão, acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, está ligada a uma preparação de reabertura da sociedade e da economia.

"A renovação do estado de emergência está pensada de tal forma que dá espaço para o Governo" preparar essa fase e "criar segurança e confiança nos portugueses", garantiu.