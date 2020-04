Novo decreto de Marcelo abre porta ao regresso de várias atividades

Veja também:

A renovação do estado de emergência já prevê uma reabertura diferenciada da economia por tipos de atividade e região. O decreto proposto pelo Presidente e que será discutido esta tarde no Parlamento foi divulgado no site da Presidência. A principal diferença com os decretos anteriores é a previsão de abertura diferenciada de vários negócios em função do setor de atividade ou da região do país.



Marcelo Rebelo de Sousa pretende renovar o estado de emergência por mais 15 dias, iniciando-se o novo períod às 0:00 horas do dia 18 de abril de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 2 de maio de 2020.

“Consciente do carácter absolutamente excecional da declaração do estado de emergência, mas também da gravidade da situação, o Presidente da República entende ser indispensável renovar mais uma vez esta declaração, em termos largamente idênticos”, lê-se no documento.



