“Não podemos tratar pessoas infetadas. Os funcionários dos lares de idosos não são médicos nem enfermeiros"

José Parente não tem dúvidas que “retirar os idosos que estão bem e deixar os infetados com coronavírus nos lares de idosos sem acompanhamento medico, como está a ser feito, não é o mais correto”.

Com 60 idosos a seu cargo, e mais 75 com apoio em casa, este responsável pelo lar do Centro Social e Paroquial de S. João das Lampas, no concelho de Sintra, lembra que “um lar é um equipamento social, não é um equipamento hospitalar”.

“Está a haver aqui um grande equívoco e não está a ser dada a devida atenção a isto”, acrescenta.

Ao analisar para o que está a acontecer em todos o país, José Parente refere que “estão a ser retirados os idosos que estão bem e encaminhados para hotéis ou outros locais e os que estão contaminados ficam. Quando deveria ser o contrário “.

“Não quero acusar ninguém, mas é só ouvir as noticias". “Nos lares", argumenta, "não temos as condições necessárias: não temos médicos nem enfermeiros ou equipamentos”.