Marcelo anuncia hoje se prolonga estado de emergência

"Está formada a minha convicção – como sabem, é iniciativa do Presidente da República – quanto à renovação do estado de emergência", afirmou na altura aos jornalistas. Na quarta-feira, após ouvir os especialistas, confirmou que "tudo se encaminha" para essa decisão.

Na sexta-feira passada, dia 10, Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que pretendia avançar para uma nova renovação do estado de emergência, que vigora em Portugal desde 19 de março, defendendo que não se pode "brincar em serviço" nem "baixar a guarda" no combate à propagação da Covid-19.

O Presidente da República anuncia nesta quinta-feira, com parecer do Governo, se pede o prolongamento do estado de emergência por novo período de 15 dias – uma decisão que será debatida e votada durante a tarde no Parlamento.

"Mas essa renovação pode ser que, nalgumas facetas, signifique não diminuir a exigência de abril, não em relação à circulação das pessoas, mas apontar já para aquilo que vai ser a realidade de maio", admitiu o chefe de Estado, considerando que o próximo mês poderá ser já "de transição" para uma "retoma progressiva da vida social e económica".

De acordo com a Constituição, compete ao Presidente da República declarar o estado de emergência, mas essa decisão depende da audição do Governo e da autorização do parlamento, e não pode vigorar por mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

O atual período de estado de emergência é o segundo decretado por Marcelo Rebelo de Sousa e termina às 23h59 desta sexta-feira, 17 de abril. Se for novamente renovado por 15 dias, vigorará de 18 de abril até 2 de maio.

PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram favoravelmente os dois pedidos de autorização do Presidente da República para declarar o estado de emergência.

A primeira declaração do estado de emergência, há um mês, inédita em democracia, foi aprovada pelo parlamento sem votos contra, com abstenções de PCP, PEV, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

A renovação do estado de emergência, há duas semanas, teve um voto contra, do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, e contou com abstenções de PCP, PEV, Chega e de Joacine Katar Moreira.

Emergência com alguma abertura

Quanto aos termos em que decorrerá um terceiro período de estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa disse na sexta-feira passada que era "cedo para dizer qual a versão final", mas que considerava não ser necessário haver "restrições tão restritivas como aquelas da Páscoa", época em que habitualmente as famílias se reúnem.

A reunião do Conselho de Ministros em que será apreciada a proposta de decreto do Presidente da República está marcada para as 09:30 de hoje no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e o debate na Assembleia da República sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência está agendado para as 15h30.