EDP e autoridades procuram autor de ataque informático que pede 10 milhões

As autoridades procuram o autor de ataque informático à EDP, que pede 10 milhões à empresa".

A EDP "está a trabalhar com as autoridades, que notificou de imediato, no sentido de identificar a origem e anatomia do ataque", indica a empresa.

Na passada segunda feira, a empresa de distribuição eléctrica detectou o roubo e intrusão de informação confidencial e necessária ao funcionamento dos seus sistemas. A Renascença apurou que estão em causa dados de recursos humanos, compras e passwords. Fonte judicial fala mesmo em "extracção relevante de dados".

A EDP garante que "a situação está a ser avaliada e tem equipas dedicadas a restabelecer o normal funcionamento dos sistemas o mais rapidamente possível".

Esse restabelecimento, "em especial dos serviços e operações direcionadas para os clientes que sofreram alguns condicionamentos, são neste momento a prioridade".

Em resposta à Renascença, a empresa informa de que o Grupo EDP "tem implementadas medidas de segurança rigorosas para garantir a integridade de dados, sistemas e operações. Tem também sistemas de alerta que avisam sobre tentativas de acesso não autorizado e que permitiram ativar prontamente medidas para proteger a rede corporativa e conter o ataque".

No entanto, "apesar das boas práticas de segurança, nenhuma empresa ou sistema está imune a incidentes desta natureza", admite a empresa.