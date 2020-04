Covid-19: Portugal atingiu um R0 igual a 1. O que quer isto dizer?

Veja também:

"Neste momento, o nosso R0 situa-se perto de 1, com algumas variações regionais", anunciou esta quinta-feira a Diretora-Geral da Saúde na habitual conferência de imprensa diária.



Mas o que quer isto dizer? De acordo com o plano nacional de prevenção do novo coronavírus, o limiar de transmissão ocorre quando o número básico de reprodução (R0) é igual a 1. "Para valores abaixo deste, a infeção é incapaz de se manter na população", lê-se no documento.

O R0 corresponde ao número de novos casos gerados a partir de um único confirmado. Quanto maior este valor mais difícil se torna o controlo da pandemia. A 28 de fevereiro, a OMS calculou um R0 de 2 a 2.5 para o novo coronavírus.

Segundo esta estimativa, um paciente com Covid-19 infeta pelo menos dois outros. Para vislumbrarmos o fim da pandemia, este indicador crucial tem de decrescer para um valor inferior a um - o que na prática significa que uma pessoa contaminada não é capaz de contagiar nenhuma.