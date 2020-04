Berlengas, onde o confinamento é um hábito e o turismo uma incerteza

"Um faroleiro tem que estar preparado para se sentir isolado", diz Pedro Sousa, reconhecendo, porém, que, no caso do farol da Berlenga, "estar literalmente no meio do mar reforça esse sentido de isolamento". As tarefas para cumprir garantem que são poucos os momentos de monotonia do faroleiro. Vão desde a verificação das cisternas que armazenam água da chuva para consumo no farol, à verificação regular da operacionalidade dos quadros técnicos que garantem o funcionamento do sistema luminoso, "a principal preocupação, porque a luz do farol é a salvaguarda de quem navega no mar".

Esse importante sinal da presença física da ilha, que abrange 20 milhas náuticas (37KM), é emitido a partir da torre de 29 metros de altura, onde duas óticas de "leds" desempenham agora o mesmo papel que, em 1842 (ano da entrada em funcionamento do farol da Berlenga), era assegurado pelos refletores parabólicos associados a 16 candeeiros de Argand, alimentados a azeite.

A energia solar, que chegou ao farol no início deste século, e os geradores, como alternativa, alimentam o sistema que Pedro Sousa e o camarada de serviço na Berlenga, como "faroleiros e homens dos sete ofícios", têm a obrigação de manter operacional.

Quando o trabalho não lhe toma todo o tempo, o faroleiro preenche as horas mortas a fazer aquilo que mais aprecia. No caso de Pedro Sousa, "ler, pintar, ver televisão e fazer algum exercício porque, em sete dias de isolamento, é importante assegurar alguma atividade física", assinala, rejeitando estados de depressão. Reconhece, no entanto, que "há momentos em que o isolamento se torma mais difícil, como por exemplo, na passagem de ano ou na quadra natalícia em que, felizmente agora, as novas tecnologias permitem alguma proximidade à família, mesmo estando distante".