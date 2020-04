​Área Metropolitana de Lisboa vai começar a repor os transportes

Veja também:

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) tenciona repor, nos próximos dias, 40% dos transportes rodoviários que estavam em circulação antes da pandemia.

Em comunicado, a AML anuncia que está a trabalhar com as autarquias e com os operadores privados de transportes no sentido de restabelecer a oferta do serviço público de transporte rodoviário, que foi substancialmente reduzida em função das medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus covid-19, e da posterior declaração de estado de emergência.



A reposição será feita de forma faseada, tendo em conta as necessidades identificadas pelos utentes, mas também as contingências em vigor, entre as quais a necessidade de salvaguardar as distâncias de segurança entre passageiros e a proteção dos motoristas.

Carlos Humberto de Carvalho, primeiro secretário da AML, avisa, no entanto, que a situação atual não permite “um planeamento de serviços de transporte consistente e estável”, implicando a necessidade de ajustamentos permanentes.

AML está a pagar às operadoras, mas não consegue evitar lay-off

No mesmo comunicado, a Área Metropolitana garante que tem cumprido os seus compromissos financeiros atempadamente com todos os operadores de transportes rodoviários, ferroviários e fluviais. “No caso concreto do mês de abril, antecipou inclusivamente os seus pagamentos, no sentido de evitar que as situações de lay-off, decididas pelas empresas rodoviárias de natureza privada, pudessem representar cortes mais substanciais nos serviços prestados à população da região metropolitana de Lisboa”.