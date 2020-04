Alzheimer. O Café Memória está de volta, mas é virtual

Veja também:

Se o isolamento social já é uma característica associada às demências, nomeadamente Alzheimer, a pandemia ainda veio contribuir para o agravar.

Por isso a organização decidiu avançar com uma nova fórmula online, “Café Memória Fica em Casa”, em que todos podem participar. As sessões têm lugar todos sábados, às 11h da manhã e duram cerca de uma hora. Começam já depois de amanhã (dia 18) e são dinamizadas pelas equipas dos Café Memória já presentes em vinte localidades do país.

Em cada sessão há um convidado e um tema diferente mas todos com o objetivo de ajudar os cuidadores e os doentes com demência a travessar esta fase de pandemia em que são obrigados a ficar ainda mais tempo em casa.

“É preciso ver que lidar com uma pessoa com demência 24h/dia é uma tarefa bastante exigente e desafiante. Muitas destas pessoas, antes, estavam no centro de dia e agora veem-se confinadas em casa. Têm as suas rotinas alteradas e pelas características da doença, têm mais dificuldade em se adaptar às mudanças. E também têm mais dificuldade em assegurar as novas rotinas de higiene e segurança que a pandemia impõe, refere Catarina Alvarez.

Médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, professores de ginástica e outros especialistas são alguns dos participantes que estão previstos nas diversas sessões online que deverão prolongar-se até ao fim de agosto.

“Dicas para viver melhor estes tempos de pandemia” é o tema para a primeira sessão, a cargo do psicólogo Nuno Antunes, autor de um manual sobre esta matéria, já disponível também no site da Alzheimer Portugal.

A participação no “Café Memória Fica em Casa”pode ser feita através da plataforma Zoom mas antes é preciso copiar o link no Facebook ou site do Café Memória ou da Alzheimer Portugal.