A vida "em reclusão familiar" é complicada? 14 dicas para gerir a relação com os filhos durante a Covid-19

Estar em casa com crianças cheias de energia, sempre ativas, ou adolescentes para quem ficar entre quatro paredes é do mais contranatura que podem viver – e ao mesmo fazer as oito horas de teletrabalho, que o confinamento do coronavírus não terminou –criou um conjunto de problemas que as famílias em todo mundo têm de resolver, e às quais os portugueses não escapam. Para ajudar a lidar com esta situação, muito difícil de gerir, a Direção-Geral da Saúde (DGS) dá um conjunto de 14 dicas a adotar nestes tempos.

Num documento da DGS, que será em breve divulgado ao público, e a que a Renascença teve acesso, é referido que "as crianças e jovens são vulneráveis às pressões do meio e da própria situação de isolamento". "A sua estabilidade, confiança e segurança são afetadas pelo ambiente que as rodeia, onde os laços afetivos, a gestão de exposição a riscos, a comunicação adaptada ao seu desenvolvimento e a prestação de cuidados são fatores de proteção cruciais", conclui.

Por isso, os pais, as mães e os cuidadores, segundo a DGS, devem estar atentos e adotar estilos de relação que minimizem o impacto da situação nas crianças e jovens.

Para isso elabora uma lista de 14 dicas que as famílias portuguesas devem seguir: