O que é a OMS e como é que Trump a pode destruir

Já há alguns anos que a imagem da Organização Mundial de Saúde (OMS) andava um pouco turva devido à lentidão com que reagiu, em 2014, à epidemia de ébola em África. Só que, desde aí, a presidência mudou, a instituição foi alvo de reformas e a sua intervenção na crise da pandemia de covid-19, não sendo isenta de críticas, tem sido bem mais consensual. Só mesmo Donald Trump tem feito uma oposição sem tréguas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi fundada no âmbito das Nações Unidas, em 1948, mas é herdeira do Comité de Higiene criado pela Sociedade das Nações após a I Guerra Mundial. A sua missão consiste em promover a saúde a nível global e proteger a população contra as doenças infeciosas.



Tem também, entre as suas atribuições, promover a assistência médica universal, apoiar a investigação, fornecer ao mundo dados e recomendações técnicas relativamente a ameaças emergentes, como é agora o caso da covid-19. E apesar da grande falta de financiamento, tem tido algum sucesso na expansão dos cuidados básicos de saúde e no apoio à vacinação nos países mais pobres.

O seu financiamento vem das contribuições dos seus 194 estados-membros e também de mecenas privados e de organizações não governamentais, como a Fundação Bill e Melinda Gates e a Fundação Rockefeller. Os Estados Unidos são o país que paga a maior fatura: entre 10% e 15% do orçamento que provém das quotas.

Porque é que Trump está tão zangado com a OMS?

Donald Trump acusa a organização de ter demasiado em conta os interesses da China. O presidente norte-americano defende que a OMS não se preocupou em garantir, desde o início, a transparência das informações fornecidas pelas autoridades chinesas, não alertou o mundo para o risco de transmissão de humano para humano e, de uma forma geral, administrou de forma errada o combate contra a pandemia. “Falhou em toda a linha.”

O jornal britânico "The Guardian" comparou estas acusações com a atuação concreta da OMS e não encontrou pontos de convergência. Concluiu, por exemplo, que as orientações técnicas da OMS, publicadas no início de janeiro, alertavam já para o risco de transmissão entre seres humanos e que a organização declarou o coronavírus como uma emergência de saúde pública de interesse internacional um dia antes de Trump anunciar sua proibição parcial de voos da China. Mas Trump não se deixou intimar pelos factos e, depois de várias ameaças, cortou o financiamento.