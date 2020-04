Luis Sepúlveda morre aos 70 anos com Covid-19

O escritor chileno Luis Sepúlveda morreu, aos 70, com Covid-19, confirmou fonte da Porto Editora, editora do autor em Portugal, à Renascença.

Sepúlveda estivera em Portugal até 23 de fevereiro, uma semana antes de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, já em Espanha, e de ter sido internado, a 29 do mesmo mês, no Hospital Central Universitário das Astúrias.

De acordo com a mulher, Sepúlveda começara a apresentar os primeiros sintomas compatíveis com a Covid-19 a 25 de fevereiro, ou seja, dois dias depois de ter estado na Póvoa de Varzim, para o festival literário Correntes d'Escritas.



A 10 de abril, o estado de saúde do escritor continuava a "inspirar cuidados e preocupação".