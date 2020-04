​Itália com menos mortos, mas mais infetados

O número de mortes por covid-19 voltou a descer em Itália. Nas últimas 24 horas, morreram 525 pessoas, menos 52 que no dia anterior, o que confirma a tendência de estabilização da situação nos últimos dias no que se refere a óbitos.

Já em relação ao número de novos casos de infeção, a tendência é a inversa. Foram registados 3.786 novos doentes, mais 1.119 pessoas, o que representa o maior salto dos últimos quatro dias, fazendo subir o número total de pessoas com a doença covid-19 no país para 168.941.

A pressão sobre os hospitais italianos diminuiu, com menos 750 camas ocupadas, incluindo menos 143 em cuidados intensivos, onde a ocupação caiu abaixo dos três mil, pela primeira vez desde 21 de março. A Itália é considerada o epicentro da pandemia na Europa.

A virologista Andrea Crisanti, que lidera os trabalhos de combate à pandemia na região de Véneto, disse esta quinta-feira que serão necessárias mais duas semanas de medidas de contenção rigorosas antes de se poder verificar uma eventual queda significativa no número de mortes e de infeções no país. “Ainda estamos a sentir os resultados do que aconteceu nas últimas quatro ou cinco semanas”, disse a especialista, referindo-se à propagação do vírus em Itália.

O total de mortos em Itália, desde 21 de fevereiro, ascende agora a 22,170. Os casos confirmados atingem 168.941 pessoas. Há 2.936 internados nos cuidados intensivos e mais de 40 mil pessoas já recuperaram.