"Coesão e a convergência serão mais importantes do que nunca” para a recuperação da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que o plano de recuperação da Europa depois da pandemia da Covid-19 deve assentar no orçamento plurianual da União Europeia, assumindo que a “coesão e a convergência serão mais importantes do que nunca”.

Num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre a ação coordenada da UE para combater a pandemia Covid-19 e as suas consequências, Ursula von der Leyen reiterou que o "plano Marshall" que preconiza para relançar a economia europeia deve basear-se, ainda que de forma inovadora, num instrumento já existente, o Quadro Financeiro Plurianual, o orçamento da União para cada ciclo de sete anos.

Na sua intervenção no hemiciclo de Bruxelas, Von der Leyen apontou que é necessário “também ter em mente uma outra realidade”, a de garantir que todos os Estados-membros e regiões farão parte da retoma, pois, embora a atual crise seja simétrica, a recuperação não o será sem uma aposta na política de coesão.

“Precisamos de um 'plano Marshall’ para a recuperação da Europa, e precisa de ser implementado imediatamente. Só temos um instrumento no qual todos os Estados-membros confiam, que já existe, que pode apresentar resultados rapidamente, que é transparente, e que já provou ao longo do tempo ser um instrumento para a coesão, convergência e investimento. E esse instrumento é o orçamento europeu. O orçamento europeu será a nave-mãe da nossa recuperação”, defendeu.

Por essa razão, prosseguiu, o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2017 – em torno do qual os 27 ainda não chegaram a acordo -, terá de ser diferente daquilo que a Europa tinha imaginado, para dar resposta ao “investimento massivo” que será necessário para relançar as economias europeias uma vez ultrapassada a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

“Usaremos o poder de todo o orçamento europeu para alavancar o enorme volume de investimento de que precisamos para reconstruir o mercado único após o coronavírus”, disse.

A presidente do executivo comunitário salientou que “esta crise é diferente de qualquer outra”, apontando que está inclusivamente “a atingir gravemente empresas saudáveis, porque a vida pública foi encerrada”, razão pela qual são necessárias “soluções inovadoras no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual, para desbloquear investimento público e privado massivo”.