​Amazon. Fortuna de Jeff Bezos cresce 22 mil milhões de euros com a Covid-19

A Amazon está por estes dias a trabalhar perto da capacidade máxima, mas também há queixas sobre as condições de trabalho nos armazéns do retalhista.

As encomendas online aumentaram com a implementação das medidas de isolamento social, que implica a contratação de pessoal para os armazéns da empresa e estafetas para fazer as entregas.



A gigante do comércio online espera subir os custos com os salários de 350 milhões de dólares para os 500 milhões, de forma a responder à procura durante o período da pandemia do novo coronavírus. Esta é já a segunda vez que a Amazon contrata durante a pandemia, depois de ter reforçado as fileiras com mais 100 mil funcionários.