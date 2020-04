WWE despede mais de 20 lutadores e anuncia cortes no orçamento

Veja também:

A World Wrestling Entertainment (WWE) anunciou o despedimento de vários lutadores, assim como cortes orçamentais, para minimizar o impacto económico da pandemia do novo coronavírus.

No site oficial, a principal organizadora de espetáculos de wrestling informou ter chegado a acordo para cessação dos contratos de Kurt Angle, Rusev (Miroslav Barnyashev), Drake Maverick (James Curtin), Zack Ryder (Matthew Cardona), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), Luke Gallows (Drew Hankinson), Heath Slater (Heath Miller), Eric Young (Jeremy Fritz), Rowan (Joseph Ruud), Sarah Logan (Sarah Rowe), No Way Jose (Levis Valenzuela), Mike Chioda, Mike Kanellis (Mike Bennett), Maria Kanellis, EC3 (Michael Hutter), Aiden English (Matthew Rehwoldt), Lio Rush (Lionel Green), Primo (Edwin Colon) e Epico (Orlando Colon Nieves).

Estes são apenas os despedimentos confirmados pela companhia, dado que alguns lutadores anunciaram o próprio despedimento e, segundo o portal "Pro Wrestling Sheet", da "Collider", outros, como Billy Kidman ou Sarah Stock, foram colocados em licença sem vencimento.

A WWE também anunciou a redução dos salários de executivos e diretores, redução dos custos de operação, cortes na contratação de serviços externos, e adiamento do pagamento da construção da nova sede da empresa por, pelo menos, seis meses.

Estas decisões surpreenderam, no mundo do wrestling, dado que a WWE tinha sido classificada como "serviço essencial" e, por conseguinte, autorizada, pelo estado da Florida, a continuar a organizar espetáculos, ainda que sem público.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos confirmados, mais de 637 mil, do novo coronavírus. Também já morreram 28.326 pessoas com Covid-19.