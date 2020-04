​Nandinho. “Não me senti valorizado em Portugal”

Nandinho chegou a Almeria a 16 de outubro para comandar a equipa B. Assinou até 2021. O treinador, de 47 anos, faz um balanço positivo aos primeiros seis meses no comando da equipa. Os números confirmam um trabalho que está a agradar os adeptos e os responsáveis pelo clube.

“Tem corrido muito bem. Em 21 jogos, somamos 12 vitórias, sete empates e duas derrotas. Quando chegamos estivemos 15 jogos sem derrotas. Só perdemos ao 16º jogo. A equipa estava em 12º e agora encontra-se em 5º lugar, a nove jornadas do fim. Os quatro primeiros lugares dão acesso ao 'play-off' e as pessoas estão muito satisfeitas. Têm reconhecido a nossa competência não só pelos resultados, mas sobretudo pela qualidade exibicional que a equipa demonstra. É uma equipa muito ofensiva apesar de ser uma das equipas mais jovens do campeonato. Os jogadores aceitaram bem a nossa forma de trabalhar e as nossas ideias", explica Nandinho, em declarações a Bola Branca .



O treinador sublinha a vocação ofensiva que impôs no futebol praticado pelo Almeria B. "Temos o melhor marcador do campeonato e o melhor ataque da nossa série com 60 golos. É algo que marca muito as minhas equipas. Nos juniores do Gil Vicente tivemos o melhor marcador. No ano em que estive na Segunda Liga com o Gil Vicente, com uma equipa muito jovem, fomos às meias-finais da Taça, tivemos o melhor marcador do campeonato e marcávamos muitos golos. Na época passada no CNS, com uma equipa de sub-23 no Gil Vicente fomos a terceira equipa em termos ofensivos em todas as séries e a sexta a nível nacional. É a nossa imagem de marca, equipas ofensivas que deem espetáculo e que procurem o objetivo fundamental do espetáculo que é o golo. O principal objetivo é potenciar jogadores para que a equipa principal possa tirar partido, mas também temos como objetivo a subida de divisão e queremos atingi-lo. Seria importante subir e estar na 2ª B, em Espanha, com mais competitividade e orçamento. Temos mais um ano de contrato e esperamos continuar com esta aposta”, detalha.

A valorização em Espanha que não sentiu em Portugal

Nandinho, como treinador cumpre a primeira experiência no estrangeiro depois de no futebol sénior ter orientado o Famalicão e o Gil Vicente. “O Almeria B foi uma aposta minha para abrir portas em Espanha e subir degraus. Em Portugal, apesar de ter resultados nunca me senti valorizado. Espero no futuro alcançar maiores patamares e demonstrar a competência dos treinadores portugueses que abrem portas e ajudam a promover a imagem da nossa classe que é uma das mais requisitadas no estrangeiro”, assume.

Nandinho assumiu o comando técnico da equipa secundária do Almeria esta temporada, depois de ter orientado o Gil Vicente na época passada. O Almeria B é 5.º classificado do terceiro escalão do futebol espanhol. As competições em Espanha, tal como em Portugal e quase por todo o mundo, estão suspensas devido à pandemia de Covid-19. A Liga Portuguesa pretende retomar os campeonatos no final de maio.