​Carlos Móia. “A época está estragada”

Carlos Móia não vislumbra remendo para uma época futebolística "estragada" pela suspensão das competições, devido à pandemia de Covid-19. O presidente da Fundação Benfica antevê dificuldades para a calendarização e coloca dúvidas quanto ao regresso dos campeonatos.

No dia em que se soube que alguns clubes defendem o fim prematuro das competições, como Marítimo, Portimonense, P. Ferreira e Aves, Carlos Móia reforça que, independentemente do que acontecer, "a época está completamente estragada".

"Não é motivante jogar à porta fechada. Pelo que já ouvi, quando uma equipa jogar fora de casa fala-se que dois pisos de hotel [onde vão estagiar] têm de estar limpos e isso não vai ser fácil. Toda a gente 'empurrou com a barriga' para o outono, mas penso que ser muito difícil”, refere, em entrevista a Bola Branca.

A Liga de Clubes tem um plano, com jogos à porta fechada, a partir do último fim de semana de maio, no cenário mais otimista.

Carlos Móia conhece o plano e admite que o cenário da competição decorrer sem público, ainda que desmotivador, mas com cuidados vários para acautelar a saúde dos atletas, é viável. “Com o distanciamento possível e com testes, porque o futebol é um desporto de contacto", será possível, acredita o presidente da Fundação Benfica.