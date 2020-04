​Nandinho treina o Almeria B a 1.000 km de distância

Nandinho regressou a Portugal em meados de março. Com o futebol espanhol parado, num dos países mais afetados no mundo com o novo coronavírus, o treinador português do Almeria B vive dias de ansiedade, em casa, na Maia, à espera que as notícias melhorem no país vizinho e vida regresse à normalidade.

“Estou bem de saúde, em casa, de quarentena e à espera que tudo isto passe para voltar à normalidade. Estou confiante, esperançoso e orgulhoso pelo que vejo aqui em Portugal, onde as coisas estão mais controladas, sinal de que as pessoas têm tido bom senso e cumprido com o que lhes tem sido pedido”, refere o treinador, em entrevista a Bola Branca .



Almeria fica a mil quilómetros da cidade da Maia, mas Nandinho continua a orientar os treinos, apesar de estar há quase um mês sem as sessões presenciais e os treinos convencionais.

“Quando regressámos [a Portugal], os jogadores levaram planos de treino. Todas as semanas esse plano é renovado pelo preparador físico espanhol da minha equipa técnica. De há umas semanas para cá resolvemos fazer os treinos telemáticos 'online' para estarmos em contacto direto com os jogadores, para os motivar e dizer-lhes que estamos ansiosos que tudo regresse à normalidade. Resta esperar que todos cumpram e é crucial que vão mantendo a forma, porque temos esperança que o campeonato recomece. Temos que estar minimamente preparados apesar de termos sido notificados pelo clube a comunicar que este período é considerado como férias porque haverá pouco tempo entre o fim deste campeonato e o início do próximo”, explica.

Redução salarial ainda não chegou a Almeria

Vários clubes espanhóis têm anunciado nas últimas semanas a redução da folha salarial dos planteis profissionais de futebol. O Almeria ainda não recorreu a essa opção. “No início deste mês foi pago por inteiro o salário de março. Mas é normal que os clubes sem receitas tentem chegar a acordo com os jogadores. É melhor assim do que deixar por pagar. Percebo perfeitamente essa situação”, declara o treinador.

Nandinho assumiu o comando técnico da equipa secundária do Almeria esta temporada, depois de ter orientado o Gil Vicente na época passada. O Almeria B é 5.º classificado do terceiro escalão do futebol espanhol. As competições em Espanha, tal como em Portugal e quase por todo o mundo, estão suspensas devido à pandemia de Covid-19. A Liga Portuguesa pretende retomar os campeonatos no final de maio.