​Nandinho acredita que os campeonatos vão ser retomados

Com a indefinição gerada pelo novo coronavírus, em Espanha, como em Portugal, ainda não há certezas quanto ao calendário com vista à realização das jornadas que restam para a conclusão das competições. Contudo, Nandinho, atual treinador do Almeria B, marcou o reinício dos treinos para os primeiros dias de maio e confia no regresso do futebol espanhol dentro da atual temporada.

Se os campeonatos não terminarem, o treinador reconhece que será complicada a decisão para atribuição dos vencedores. “Definir campeões se os campeonatos não chegarem ao fim é difícil. Acho que se deveria fazer um esforço para terminar os campeonatos, se não for agora, mais tarde. Isso obrigaria a reestruturar tudo para próxima temporada", refere, sugerindo, no caso de Portugal, que uma das soluções poderá passar "por subtrair uma prova, como a Taça da Liga”.

Controlo fronteiriço de Portugal com Espanha

Perante os números da pandemia, o Governo português declarou o controlo fronteiriço até 15 de maio. Antes, o Governo espanhol já tinha anunciado até 26 de abril o controlo nas fronteiras terrestres com França e Portugal, no âmbito das medidas de combate à propagação do novo coronavírus.

Nandinho apoia a implementação destas restrições, lembrando que “é normal porque a Espanha é um dos países mais afetados”. O treinador, apesar de um horizonte ainda sem indicadores das autoridades espanholas quanto ao futuro imediato, revela que no Almeria, há um plano para reiniciar os treinos.

“Está previsto voltarmos aos treinos no início de maio, se houver essa permissão das autoridades espanholas. Tentaremos perceber se teremos de fazer nova quarentena quando regressarmos porque nesse caso teremos de viajar mais cedo”, admite, nestas declarações a Bola Branca.

O que falhou em Espanha

Espanha é o terceiro país do mundo com mais óbitos por Covid-19 depois dos Estados Unidos e de Itália. Almeria, no Sudeste da Península Ibérica, não é das cidades mais afetadas e Nandinho tem uma explicação. “As cidades mais afetadas são as que têm aeroportos internacionais, porque são enormes e com muita circulação de pessoas e eventos”, observa.

Quanto aos números da Espanha, o treinador do Almeria B fala de um país que terá acordado tarde para o problema. “Porventura, a Espanha começou a olhar tarde para este flagelo. Quando se deram conta da situação em Itália, as pessoas caíram na realidade e começaram a tomar medidas. Mas mais vale tarde do que nunca e agora estão a ser feitos esforços redobrados para travar esta pandemia. No fundo, penso que nenhum país do mundo estava preparado para uma situação destas”, considera.

Nandinho assumiu o comando técnico da equipa secundária do Almeria esta temporada, depois de ter orientado o Gil Vicente na época passada. O Almeria B é 5.º classificado do terceiro escalão do futebol espanhol. As competições em Espanha, tal como em Portugal e quase por todo o mundo, estão suspensas devido à pandemia de Covid-19. A Liga Portuguesa pretende retomar os campeonatos no final de maio.