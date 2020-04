Juventus anuncia que Rugani e Matuidi estão curados da Covid-19

Veja também:

A Juventus revelou que Daniele Rugani e Blaise Matuidi estão curados da Covid-19 e não precisam mais de estar em isolamento.

Rugani foi o primeiro jogador de futebol de renome oficialmente infetado e Matuidi o segundo na Juventus, que ainda tem um terceiro jogador doente. Embora Rugani e Matuidi tenham sido assintomáticos, Paulo Dybala apresentou fortes sintomas e continuará em isolamento.

"Daniele Rugani e Blaise Matuidi fizeram, conforme dita o protocolo, dois testes de diagnóstico para a Covid-19. Os testes deram negativo. Assim, os jogadores são considerados clinicamente recuperados e não serão mais submetidos ao regime de confinamento domiciliário", explica a Juventus, em comunicado publicado no site oficial.

A Serie A está suspensa, por tempo indeterminado, desde o dia 9 de março. Contudo, a Federação italiana acalenta esperança de que os clubes possam voltar aos treinos, com medidas preventivas, após 3 de março, quando termina o período de confinamento em Itália.

Itália é país do mundo com mais mortes por Covid-19, com 21.645. É, também, o terceiro país com mais casos, 165.133, de infeção pelo novo coronavírus, atrás de Estados Unidos (639.664) e Espanha (180.659).