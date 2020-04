​Clubes ponderam terminar a Premier League até 30 de junho

Os 20 emblemas do principal campeonato de Inglaterra, a Premier League, vão reunir-se, esta quinta-feira, para definir uma possível conclusão da atual temporada.



De acordo com o jornal "The Guardian", em cima da mesa vai estar a hipótese de terminar o campeonato a 30 de junho. Uma forma de evitar confusões burocráticas com os jogadores que só têm contrato até ao final do mês de junho.

"Alguns clubes querem que a temporada termine até ao final de junho. Como pode ser justa a decisão dos lugares europeus e de despromoção com clubes desfalcados?", questiona o proprietário de um clube da Premier League, citado pela estação de televisão "Sky Sports".

A ideia vai ser posta a votação e é necessária uma maioria de 14 clubes para a aprovar esta decisão. Se for para a frente, as equipas terão cerca de um mês para realizar uma maratona de nove jogos, sendo que Manchester City, Arsenal, Aston Villa e Sheffield United têm 10 partidas por realizar.



Em todo o caso, esta possibilidade está sempre dependente da autorização das autoridades de saúde inglesas quanto ao possível regresso do campeonato no inicio de junho. O futebol está parado, praticamente em todo o mundo, devido à pandemia de Covid-19. Em Portugal, a Liga prevê recomeçar os campeonatos no final de maio. A Federação Portuguesa de Futebol já antecipou o final do Campeonato de Portugal.