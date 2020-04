​Um estranho silêncio

A pandemia chegou a África. Entre os países de língua oficial portuguesa os mais atingidos são a Guiné-Bissau e Moçambique. Os estragos do vírus em África ainda vão infelizmente no princípio. E aqueles dois países defrontam-se com problemas gravíssimos, para além da pandemia.



A Guiné-Bissau dá cada vez mais sinais de se ter tornado um Estado falhado. Houve eleições presidenciais no país, mas os resultados oficiais não foram aceites pelos que perderam. Durante semanas a Guiné viveu com dois presidentes e dois governos...

O pior é que a Guiné-Bissau é um país que décadas de golpes militares transformaram num alvo fácil para o florescimento do tráfico de droga, o que acontece sobretudo desde 2007. Aparentemente, a fação política que tem hoje o poder político de facto, embora não legal, na Guiné está ligada a esse tráfico.

Assim, traficantes voltaram calmamente ao país, mesmo com mandados internacionais de captura. E quem ocupa o poder em Bissau procura inviabilizar processos judiciais a suspeitos de tráfico de droga.

Em Moçambique intensificam-se os ataques terroristas no Norte, na região de Cabo Delgado, onde foi descoberto gás natural. São ataques de grupos armados que, em dois anos e meio, já fizeram, pelo menos, 350 mortos, além de 156 mil pessoas afetadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras em busca de locais seguros. A Exxon-Mobil, a principal empresa do consórcio que faz prospecção de gás natural em Cabo Delgado, já terá adiado investimentos naquela zona.

O Conselho Islâmico moçambicano condenou a violência armada em Cabo Delgado. “Nós condenamos veementemente os atos bárbaros daqueles grupos. Os atos destes grupos não se compadecem com o Islão”, declarou o delegado provincial do Conselho Islâmico em Nampula. É uma posição positiva, que merece ser saudada.

Mas não há dúvida de que o “Daesh”, o “Estado Islâmico”, tem vindo a impor-se pelo terror no Norte de Moçambique. O Estado moçambicano não mostra capacidade para se opor com eficácia à ameaça terrorista; aliás, reconhece essa incapacidade e pede ajuda internacional.

O assunto já mereceu um editorial e uma desenvolvida notícia no semanário britânico “The Economist”. Entre nós, porém, salvo honrosas exceções pouco se fala desta ameaça gravíssima à paz e à economia de Moçambique.