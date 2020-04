Fim do confinamento “vai implicar adaptações e nervos de aço”

Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar, nesta quinta-feira, o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias. Só em maio o país deverá começar a retomar a vida normal. E esse será um período ainda mais difícil para os portugueses, defendem os comentadores desta quinta-feira do programa As Três da Manhã.

“A estratégia até agora foi do confinamento. O que se tem ouvido é que estamos no bom caminho relativamente ao controlo da epidemia, mas a reabertura seria a partir de maio e vai ser um período muito exigente e longo, que vai implicar conjunto de adaptações na nossa vida e nervos de aço, porque vai significar um aumento do número das contaminações”, avisa Fernando Medina.

O autarca de Lisboa considera que terá de haver “uma grande monitorização” com a reabertura “controlada e limitada da livre circulação das pessoas”.

João Taborda da Gama concorda: vai haver “um aumento do número de casos, mas é absolutamente inevitável” reabrir a economia.

E diz que será “difícil medir as palavras, porque não pode haver um excesso de otimismo”, mas também não se pode ficar “com o pior dos dois mundos”, com problemas sanitários e económicos.