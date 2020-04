Ainda não tem data, mas a PSA de Mangualde diz que está pronta para retomar a produção

Em comunicado, a fábrica diz que foram implementadas uma centena de medidas sanitárias reforçadas, já auditadas, com o apoio de serviços médicos.

A empresa francesa garante que tudo foi feito em colaboração com a Comissão de Trabalhadores e em conformidade com as normas estabelecidas. "Todas as medidas sanitárias internas previstas estão já implementadas". Ainda segundo esta nota, o nível de proteção no centro é agora "muito elevado".

Com este protocolo, estão asseguradas as condições para o regresso da produção, mas ainda não há uma data definida, tal "será definido no contexto de diálogo social com a representação dos trabalhadores, tendo em conta a evolução da situação comercial."

A PSA foi um dos vários construtores automóveis que pararam a produção no país, na segunda quinzena de março. Por cá, o grupo responsável pelas marcas Peugeot, Citroen e Opel fechou as portas a 18 de março. São cerca de mil as pessoas a trabalhar em Mangualde.