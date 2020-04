Bragança faz e distribui mais de dez mil máscaras contra coronavírus

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Os dias de Eduarda Barros, de 48 anos, são preenchidos a costurar máscaras que a autarquia de Bragança está a distribuir a mais de 70 instituições, entre PSP, GNR, bombeiros, estabelecimentos prisionais, IPSS e juntas de freguesia. Esta costureira de Bragança aceitou o desafio da autarquia e, porque se tratava de uma “causa nobre”, colocou mãos à obra, acelerou o ritmo de trabalho e só em dois dias fez 100 máscaras. “Para tentar ajudar, fiz o mais rápido possível”, conta à Renascença, explicando que o processo de confeção demora mais ou menos 15 minutos. “As máscaras são de tecido. Já vêm cortadas. A Câmara fornece os tecidos e os elásticos e depois nós montamos, de acordo com o molde que nos é dado”, conta Eduarda, assegurando que tem trabalhado “sempre com o maior cuidado de higiene e de confeção, porque estas máscaras vão ajudar a suprir a falta de máscaras cirúrgicas e precisam de estar em condições”.

Também Duarte Rodrigues, de 61 anos, está a dar uso à sua máquina de costura e a contribuir para a “causa solidária”. Viu o apelo da autarquia na internet e não pensou duas vezes. Ofereceu-se para colaborar e já confecionou 52 máscaras. Mas está disposto a fazer muitas mais. Duarte trabalha num ATL que agora está fechado. Por isso, assinala que, “além de estar a fazer uma boa ação”, está “ocupado, porque o tempo agora custa a passar”. Ainda assim divide-o entre a máquina de costura e a distribuição de refeições aos mais vulneráveis com a equipa da Cáritas de Bragança. Máscaras esterilizadas e com selo de garantia Depois de feitas, as máscaras passam por um processo de esterilização que é feito no Laboratório de Controlo Qualidade Alimentar (LCQA), com sede em Bragança. “Colocámos o laboratório à disposição de forma a que fosse possível proporcionar as máscaras nas melhores condições possíveis”, explica Carlos Martins, realçando “o gosto em participar e ajudar a nossa região”.

De acordo com o gerente da empresa, “as máscaras são colocadas dentro de uns sacos próprios para serem esterilizadas. São colocadas em equipamentos e sob pressão conseguem atingir altas temperaturas, cerca de 120 graus, durante 15 minutos”. “Garantimos, assim, no caso de haver alguma falha em todo este processo, havendo, por exemplo algum micro-organismo, e este que mais nos está a afetar neste momento, sejam todos eliminados, garantindo, assim, às pessoas que vão utilizar as máscaras uma maior confiança e um selo de garantia”, assinala. A empresa suporta os gastos inerentes ao processo, oferece o serviço e os sacos próprios para esterilização, que têm indicadores do processamento. “Há lá uns elementos que alteram a cor, dando a indicação que realmente o produto que está dentro do saco foi processado, foi esterilizado”, explica Carlos Martins. A iniciativa surgiu do município de Bragança, que apelou à solidariedade de costureiras, alfaiates, modistas e praticantes de costura, como resposta à escassez de material existente no mercado. Dar proteção aos cidadãos e ajudar a mitigar efeitos da pandemia O presidente da autarquia, Hernâni Dias, explica à Renascença que “havia muitas instituições com muitas dificuldades para terem algum equipamento de proteção” e para suprir essa carência, a autarquia decidiu lançar o desafio. “Tivemos logo 108 propostas de colaboração de vários pontos do país, maioritariamente do concelho de Bragança. E foi com 80 voluntários de Bragança que começamos a trabalhar, até por questões de logística, porque era mais fácil entregar o material e as pessoas devolverem as máscaras feitas”, conta o autarca.

O município disponibiliza o tecido, devidamente adequado para a proteção dos utilizadores das máscaras, e o elástico e entrega o material onde os cidadãos indicam. E em menos de um mês já foram produzidas 10.200 máscaras em tecido, para proteção individual, esterilizadas e reutilizáveis. Grande parte do material já foi distribuído por mais 70 instituições, entre PSP, GNR, bombeiros, estabelecimentos prisionais, IPSS’s e juntas de freguesia, do meio rural e urbano. “Na altura tivemos algumas críticas, porque estávamos a lançar uma máscara que não estava certificada e ninguém sabia muito bem como funcionaria, mas nós tínhamos a noção clara que era preferível que as pessoas tivessem algum meio de proteção, mesmo que ele não fosse o melhor, pese embora ele tenha uma proteção entre os 65 e os 90%”, assinala o autarca de Bragança. De acordo com o presidente da Câmara de Bragança as máscaras que estão a ser produzidas “têm a particularidade de serem reutilizáveis, porque são fabricadas num material que tem algodão e também poliéster. E podem ser depois esterilizadas novamente, desde que sejam submetidas a uma temperatura entre os 70 e os 90 graus”. A autarquia continua a contar com a disponibilidade dos voluntários e garante que vai continuar a produzir o material de proteção.