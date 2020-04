Biden avança com o programa político mais progressista de sempre

Há exatamente quatro anos, em abril de 2016, Bernie Sanders fez um comício em Nova Iorque, que decorreu em Washington Square, no coração de Greenwich Village, onde juntou alguns milhares de pessoas.

Sanders era, já nessa altura, um fenómeno de popularidade que fazia sombra a Hillary Clinton, a candidata do “establishment” do Partido Democrático. A oito meses das eleições, o entusiasmo em torno do senador levou mesmo muita gente a pensar que ele poderia ser o candidato do partido em novembro.

Antes do comício, falei com muitos dos seus apoiantes e a pergunta que insistentemente lhes dirigi era esta: se Hillary batesse Sanders nas primárias e fosse a escolhida do Partido Democrático à Casa Branca votariam nela contra Trump ou Ted Cruz? Na altura eram os dois candidatos republicanos ainda com hipóteses, embora Trump já liderasse a corrida.

A esmagadora maioria das respostas que obtive era negativa. E embora não pudesse garantir que a amostra era representativa dos milhares presentes no comício, era seguramente uma indicação importante sobre o estado de espírito daquela gente. E não eram apenas jovens fascinados pelo discurso anti-establishment de Sanders e as suas promessas de acabar com as dívidas contraídas pelos estudantes para tirar um curso universitário. A mesma recusa em votar em Hillary Clinton contra Trump (ou outro qualquer candidato republicano) vinha de gente de todas as idades, de todas as raças, e aparentemente de todas as classes sociais ali presentes.

Casais idosos, velhos professores, tipicamente nova-iorquinos, personagens que poderiam estar em filmes de Woody Allen, convergiam no argumento central de que votar em Hillary era praticamente a mesma coisa que votar no candidato republicano.

Identificavam-na com a alta finança (Wall Street), com os interesses poderosos das grandes corporações, com os vícios partidários de proteger os fiéis e afastar os críticos, de tecer uma teia de cumplicidades no partido baseada nessa fidelidade e não na competência e no mérito, de desprezo pelos mais desfavorecidos.

Para eles, Hillary Clinton fazia parte da mesma elite que Bernie Sanders atacava em todos os discursos, os tais 1% que não queriam saber da sorte dos restantes 99% dos cidadãos e cujas políticas visavam sempre defender os interesses dos privilegiados.

Em tons mais ou menos populistas, reproduzindo o discurso do próprio candidato, estes apoiantes de Sanders sentiam-se naturalmente atraídos pelo seu programa político esquerdista. Sobretudo no que toca ao ensino gratuito, a um sistema nacional de saúde universal, e ao fecho das indústrias poluentes para construir uma economia verde.

Mas independentemente da maior ou menor concordância com a plataforma política, era notório um ressentimento em relação a Hillary, uma rejeição epidérmica à candidata do “establishment”, que tinha, de facto, inúmeros anticorpos entre estes eleitores mais à esquerda.

A campanha de Sanders manteve-se no terreno até ao fim das primárias, amealhando delegados até lhe ser matematicamente impossível garantir a nomeação do partido, o que só aconteceu em junho, na Califórnia. E em julho, na convenção nacional do partido, ainda forçou a contagem dos delegados para constatar o óbvio e apoiar oficialmente Hillary Clinton.

Embora depois tenha feito comícios em apoio à candidata oficial, estava criado um caldo de cultura que favoreceu o distanciamento e o criticismo entre os seus apoiantes e Hillary. De resto, as relações entre o senador derrotado e a candidata nunca foram boas e o ressentimento prevaleceu até hoje.

Ao contrário do que sucedeu com Obama em 2008, que derrotou Hillary nas primárias do partido e, quando eleito, a convidou para secretária de Estado. Todo o azedume da campanha eleitoral foi ultrapassado e, em 2016, Obama foi incansável a percorrer o país em apoio a Clinton.

Não bastou, como se sabe. Contra as expectativas e as sondagens, Trump venceu as eleições apesar de ter tido menos três milhões de votos do que Hillary Clinton. Não foram certamente os votos dos progressistas nova-iorquinos que lhe fizeram falta, porque neste estado esmagou Trump. Mas talvez já não se possa dizer o mesmo em relação a outros estados decisivos.

A candidata democrata perdeu a maioria no Colégio Eleitoral graças aos resultados em três estados que quase sempre votaram democrata, mas que em 2016 preferiram Trump: Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

No conjunto perdeu aqui por 78 mil votos: 23 mil no Wisconsin, 11 mil no Michigan e 44 mil na Pensilvânia. Para a generalidade dos analistas, Hillary cometeu um erro fatal ao menosprezar estes estados, dando-os por garantidos. Ao Wisconsin nem sequer foi na campanha eleitoral e nos outros reduziu as visitas ao mínimo para se concentrar nos “swing states”, aqueles que oscilam de eleição para eleição e que podem dar a vitória a qualquer dos candidatos.