Espetáculos gratuitos online. “Isso tem de terminar por agora”

“Parámos totalmente”

Sandra Fria trabalha numa das várias produtoras portuguesas. “Tive de fazer uma lista de dados das pessoas que no último ano trabalharam e estavam a trabalhar e de repente percebi que trabalhavam comigo 234 pessoas, desde técnicos a atores, músicos, bailarinos… é muita gente”.

“E estamos a falar de uma só produtora”, realça.

Com a pandemia do novo coronavírus, “parámos totalmente. Tínhamos dois espetáculos em cena – um no Teatro da Trindade, o Chicago, e uma peça com o Joaquim Monchique, no Villaret; tínhamos tournées do ‘Casal da Treta’ com a Ana Bola e o José Pedro Gomes, tournées com o Salvador Sobral no estrangeiro e cá dentro, uma série de espetáculos cancelados, adiados...”, descreve.

Sandra Faria está hoje à frente de uma das maiores produtoras de espetáculos em Portugal.